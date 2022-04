Zweimal hat der Goldpreis fast die 2.000 US-Dollar-Marke durchbrochen. Unterstützungsniveaus wurden gehalten Gold befindet sich in einem Bullenmarkt, der alles andere als wacklig ist. Goldinvestoren sollten sich also auf der richtigen Seite befinden. Der Inflation als Goldpreistreiber will die Regierung wohl entgegentreten, Stichwort Ausgleichszahlungen für gestiegene Energiepreise. Jedoch haben solche fiskalpolitischen Maßnahmen meist nur eine kurzfristige Wirkung. Für eine langfristige Wirkung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...