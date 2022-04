Die Warimpex-Gruppe hat das Jahr 2021 positiv abgeschlossen. "Wir waren auf allen Ebenen gut unterwegs", fasst CEO Franz Jurkowitsch bei der Pressekonferenz zusammen. Das Periodenergebnis verbesserte sich von -31,1 Mio. Euro auf 12,0 Mio. Euro. Die Dividende wird für 2021 aus Vorsichtsmaßnahme aufgrund der Situation Ukraine/Russland ausgesetzt. Das Geschäft in Russland, wo Warimpex u.a. mit Bürogebäuden am Flughafen St. Petersburg vertreten ist, läuft laut Jurkowitsch normal weiter. Zu den Mietern zählt Gazprom.Der Gesamtumsatz von Warimpex stieg 2021von 25,7 Mio. auf 26,7 Mio. Euro. Die Umsatzerlöse aus der Vermietung von Büroimmobilien verringerten sich von 20,6 Mio. Euro auf 20,3 Mio. Euro, was einer Abwertung des Rubels im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...