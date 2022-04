Das deutsche Unternehmen BioNTech (BNTX.US) entwickelte in Zusammenarbeit mit dem US-Riesen Pfizer einen mRNA-Impfstoff und war einer der größten Nutznießer der Coronavirus-Pandemie. Mit dem langsamen Abklingen der Pandemie befinden sich die Pharmaaktien jedoch auf dem Rückzug: Das Unternehmen hat damit geworben, dass seine Impfstoffe wirksamer sind als die der Konkurrenz und die Geimpften dank einer neuen Technologie kaum beeinträchtigen Die Aktien des Unternehmens stiegen von 30 Dollar im März 2020 auf fast 400 Dollar im Sommer 2021, ein Anstieg von fast 1000% In der Spitze verzeichnete das Unternehmen eine Rekord-Nettogewinnspanne von fast 77%. Der Nettogewinn für 2021 lag bei 10,2 Mrd. USD, was einen massiven Anstieg gegenüber ...

