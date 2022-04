2022 ist für die Märkte und damit für alle Börsianer ein echter Stresstest. Noch ist keine Entspannung in Sicht. Wir sehen uns an, worauf die wikifolio Trader aktuell setzen und wie steigende Inflationsraten und der Krieg in der Ukraine die Depots verändert haben. Quelle: unsplash.com Unter solchen Bedingungen, wenn im Hintergrund ein Krieg tobt und Menschen schwere Schicksale erleiden, ist es wahrscheinlich kein Zuckerschlecken am Kapitalmarkt Entscheidungen zu treffen und das tägliche Geschehen auch im Hinblick auf finanzielle Implikationen zu bewerten." Christian Jagd Portfoliomatrix wikifolio ...

