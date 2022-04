The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 27.04.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 27.04.2022



ISIN Name

CH0001752309 GEORG FISCHER NA SF 1

DE000A3MQDG4 BIOTEST AG ST ANGEDIENT.

SG1P66918738 SINGAPORE PRESS SD -,20

US00847L1008 AGILE THERAPEUTIC.DL-0001

XS1766775891 SCIENT.GAMES INTL. 18/26

