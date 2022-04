Aktien: Nicht nur Corona-Impfstoffhersteller leiden

Anzeige / Werbung Der US-Biotechnologiekonzern Biogen hält große Stücke auf "Aducanumab". Dabei handelt es sich um ein Medikament zur Behandlung von Alzheimer. Doch eine Zulassung in Europa ist nun endgültig vom Tisch. Milliardenumsätze hat sich Biogen von dem Medikament "Aducanumab" erhofft. Doch schon die Zulassung des Alzheimer-Mittels in den USA war umstritten. In Europa erhielt es diese gar nicht erst - und so zieht der US-Biotechnologiekonzern nun die Konsequenzen. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Wie Biogen mitteilte, wird der Antrag auf Marktzulassung von "Aducanumab" in Europa zurückgezogen. Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) habe durchblicken lassen, dass sie die vorgelegten Daten für nicht ausreichend genug halte, um eine Zulassung zu unterstützen, so das US-Biotechunternehmen. Bereits im Dezember 2021 hatte die EMA den Zulassungsantrag abgelehnt. Biogen hatte daraufhin eine Überprüfung der Entscheidung beantragt. "Aducanumab" ist bislang lediglich in den USA zugelassen. Biogen-Aktie bildet Boden aus Die Aktienkursentwicklung bei Biogen spiegelt die fundamental schwierige Situation wider. Der Titel befindet sich seit Sommer 2021 in einem heftigen Abwärtstrend und handelt nah am Jahrestief 2022 etwas oberhalb von 190 Dollar. Auch der MACD beginnt zu schwächeln, ein erneuter Test des Jahrestiefs erscheint daher möglich. Erst wenn der Widerstand bei rund 225 Dollar übersprungen wird, hellt sich das Chartbild auf. Enthaltene Werte: US09062X1037,US7170811035,FR0004056851,US60770K1079,US09075V1026

