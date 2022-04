Plug Power-Anteilseigner haben heute wirklich allen Grund zur Freude. So katapultiert sich der Wert derzeit rund zwei Prozent nach vorne. Einen Platz an der Sonne bei den Tagesgewinnern kann sich der Titel damit sichern. Die Bullen haben also zur Party geladen, aber für wie lange?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei Plug Power, finden Sie hier eine ausführliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von Plug Power der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Plug Power-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Zwischenspurt ändert nichts an der brenzligen Ausgangslage. Denn eine wichtige Unterstützung kann nach wie vor quasi jederzeit unterkreuzt werden. Bisher lag dieses Low bei 19,95 EUR. So viel Spannung erleben wir sonst nur in Ausnahmesituationen.

Anleger, die pessimistisch eingestellt sind, haben durch den Höhenflug jetzt die Chance auf einen tollen Baisse-Einstieg. So gibt es für Puts heute einen ordentlichen Nachlass. Wer die Aussichten ohnehin positiv beurteilt, sieht sich mit der heutigen Kursentwicklung bestätigt.

Fazit: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...