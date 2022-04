Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch S2/15: Andreas Gerstenmayer gewinnt meinen Preis, Addiko Bank und RBI kämpfen, Warimpex optimistisc Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil u.a. über das Wissen, dass dieser Podcast von mehr als 7,9 Mrd. Menschen auf der Welt nicht gehört wird und über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S2/15 geht es um RBI und Addiko Bank, die jeweils erstmals seit Q1/2015 bzw. Q1/2021 mit der Einstelligkeit im Kurs kämpfen, um die Porr, die einen Market Maker verliert, Veränderungen in der Handelsform von Egger- , UBM- und ...

