Richtig abgestraft werden heute Powercell-Aktionäre. Denn der Kurs wird satte rund neun Prozent heruntergeprügelt. Damit fallen die Preise für ein Wertpapiert auf 15,09 EUR. Sehen wir hier nun Kaufkurse oder den Anfang vom Ende?

Dieser Dämpfer bedeutet dunkle Wolken am Chart-Himmel. Powercell marschiert nämlich mit großen Schritten in Richtung einer maßgeblichen Unterstützung. Nur noch rund 0,9 Prozent entfernt ist schließlich das 4-Wochen-Tief. Dieses Sicherheitsnetz liegt bei 14,95 EUR. Wir warten also gespannt auf die richtungsweise Entscheidung.

Der Durchschnitt der vergangenen 200 Tage lässt sich auf 17,74 EUR errechnen. Damit befindet sich Powercell in langfristigen Abwärtstrends. Im kürzeren Zeitfenster sind Trends ...

