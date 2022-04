Original-Research: EasyMotionSkin Tec AG - von GBC AG



Einstufung von GBC AG zu EasyMotionSkin Tec AG



Unternehmen: EasyMotionSkin Tec AG

ISIN: LI1147158318



Anlass der Studie: Research Comment

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Matthias Greiffenberger, Marcel Schaffer



Als neuer Systemlieferant von ACISO plant EasyMotionSkin Tec europaweit eine umfangreiche Anzahl an Lösungen zu liefern. Die Covid-19-Pandemie dürfe sich dennoch auf die geplante Entwicklung in den Jahren 2022 und 2023 auswirken.



Die EasyMotionSkin Tec AG hat veröffentlicht, dass das Unternehmen nun Systemlieferant von ACISO ist und alle 'Dein Gesundheits-Club'-Studios europaweit mit EMS-Systemen ausstatten wird. Neben der Belieferung aller Hardware- und Softwarekomponenten sind auch gemeinsame Marketingaktivitäten geplant. Darüber hinaus soll vereint das Personal geschult werden. Damit sollte der erste große Schritt Richtung Markenetablierung gemacht worden sein. Da ACISO sieben eigene Fitness-Clubs der Marke ELEMENTS mit über 25.000 Mitgliedern betreibt, könnten hier auch zahlreiche EMS-Kunden gewonnen werden.



Bis zum Beginn der COVID-19-Pandemie, Anfang 2020, konnte der deutsche Fitnessmarkt stets eine positive Entwicklung aufweisen. Durch die zahlreichen Lockdowns und Einschränkungsmaßnahmen musste die Fitnessbranche jedoch erhebliche Einbußen verbuchen. Besonders Fitessstudioketten mussten gemäß dem Beratungshaus Deloitte im Jahr 2021 starke Umsatzrückgänge von 46,4 % auf 2,23 Mrd. EUR (VJ: 4,80 Mrd. EUR) hinnehmen.

Wir gehen davon aus, dass EasyMotionSkin Tec AG auch von diesen Maßnahmen betroffen gewesen ist und passen unsere aktuelle Prognose vorsorglich an.

Der Geschäftsbericht 2021 soll zeitnah erscheinen. Anschließend werden wir eine umfangreiche Neubewertung vornehmen und möglicherweise unsere Prognosen nochmals adjustieren/konkretisieren.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/23933.pdf



Datum (Zeitpunkt) der Fertigstellung: 28.04.2022 (10:20 Uhr) Datum (Zeitpunkt) der ersten Weitergabe: 28.04.2022 (11:00 Uhr)

Datum (Zeitpunkt) der Fertigstellung: 28.04.2022 (10:20 Uhr) Datum (Zeitpunkt) der ersten Weitergabe: 28.04.2022 (11:00 Uhr)

