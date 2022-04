LPKF Laser 14.39% Investmentjunky (27062020): LPKF Laser erzielt endlich wieder operative Fortschritte. Der Umsatz ist starke 59% zum Vorjahresquartal gestiegen. Zudem konnte endlich wieder ein positives EBITDA erzielt werden. Dies ist sehr wichtig in den gegenwärtig unsicheren Zeiten. Bemerkenswert ist weiterhin, dass alle Segmente zum Wachstum beigetragen haben. Es kommen langsam die ersten LIDE-Aufträge im Auftragsbestand an. Dieser hat sich damit zum 31.03.22 auf 60,8 Mio.€ erhöht, was wiederum eine starke Steigerung von 40% zum Vorjahr bedeutet. Der Ausblick wird bestätigt, wobei dieser gegenwärtig natürlich nur eine eingeschränkte Prognostizierbarkeit besitzt. Fazit: Trotz der neuen Unsicherheiten bei Lieferketten etc. schätze ich die Chancen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...