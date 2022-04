Zwei US-Stablecoins in den Startlöchern von Leena ElDeeb, Research Associate und Karim AbdelMawla, Research Associate Der Markt für Kryptowährungen stagniert in diesen Tagen bei einer Marktkapitalisierung von 1,89 Billionen US-Dollar, wobei Bitcoin und Ethereum seit dem 19. April um über fünf Prozent gefallen sind. Die Wale - Krypto-Großinvestoren - nutzten diesen Dip[1] und kauften zu, kurz nachdem Bitcoin unter die 40.000 US-Dollar-Marke fiel, wie in der Abbildung und den zur Verfügung stehenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...