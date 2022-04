Reingehört bei Warimpex: CEO Franz Jurkowitsch erklärte gegenüber boersenradio.at mitunter, dass die Einheit in Russland schon lange Zeit unabhängig ist und alle Verpflichtungen selbt abdeckt. Das reine Flughafengeschäft ist von der Airportcitiy etwas entfernt. Derzeit verfügt Warimpex über eine Hotel, zwei Bürohäuser sowie ein drittes Büroobjekt im Bau, bei dem im Sommer die technische Fertigstellung erwartet wird. In den Bürogebäuden in St. Petersburg läuft das Geschäft normal weiter.Generell habe sich Warimpex, was die Vermietungsleistung betrifft, 2021 deutlich verbessert. Bei den Immobilien ist man zu 96 Prozent vermietet. "Im Objekt in Lodz waren wir zu 83 Prozent vermietet, haben jetzt aber weitere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...