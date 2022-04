Die europäischen Märkte dürften höher eröffnen BIP-Daten aus Europa für das 1. Quartal Daten zur US-Kerninflation werden am frühen Nachmittag veröffentlicht Die Futures-Märkte deuten auf eine höhere Eröffnung der europäischen Kassasitzung hin, nachdem gestern an der Wall Street ein fulminanter Handel stattfand und der heutige Handel in Asien positiv verlief. Die DE30-Futures handeln derzeit rund 150 Punkte über dem gestrigen Schlusskurs. Der gestern veröffentlichte ...

