Der Kranhersteller Palfinger startet mit dem historisch höchsten Umsatz in einem 1. Quartal, nämlich 485,6 Mio. Euro (vs. 405,8 Mio. Euro in der Vorjahresperiode) in das Jahr 2022. Allerdings stünden dem weiterhin positiven Marktumfeld und dem steigenden Auftragsstand erste Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine, weiter rasant steigende Materialkosten und instabile Lieferketten gegenüber, so das Unternehmen. Das EBIT ging im Quartalsvergleich von 40,0 Mio. Euro in 2021 auf nunmehr 30,4 Mio. Euro zurück, das Konzernergebnis von 24,5 Mio. Euro auf nunmehr 13,6 Mio. Euro. Palfinger profitierte im 1. Quartal den Angaben zufolge von dem sehr guten Marktumfeld der Regionen EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika), NAM (Nordamerika) und LATAM (Lateinamerika). Die hohe ...

