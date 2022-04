Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Nach oben ging es gestern auch für die heimische Börse, gestützt auf die überwiegend positive Stimmung an den großen europäischen Börsen konnte der ATX einen weiteren Gewinntag erzielen und mit einem Zuwachs von 1,1% aus dem Handel gehen. Auf Unternehmensseite standen in Wien die Ergebnisse einzelner Unternehmen im Fokus. Porr konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr wieder einen Gewinn erzielen, die Ergebnisse fielen großteils im Rahmen der Erwartungen aus, nach dem deutlichen Rückgang des Vortages gab es gestern für das Bauunternehmen einen Anstieg von 6,3%. Ein Plus von 1,6% konnte s Immo erzielen, ein deutlich angestiegenes Bewertungsergebnis hat dem Immobilienkonzern im abgelaufenen ...

