BASF bestätigt Jahresziele - viele Risiken Deutz - ex Dividende 0,15 EUR Fuchs mit gutem Start ins Jahr - wird vorsichtiger bei Ergebnisprognose Gea - ex Dividende 0,90 EUR Hamborner Reit - ex Dividende 0,47 EUR Munich Re - ex Dividende 11,00 EUR RWE-Aktionäre lehnen Braunkohle-Abspaltung ab - ex Dividende 0,90 EUR Surteco: Umsatzsteigerung von 13% auf 213 Mio. EUR, EBIT liegt mit 20,2 Mio um 6% unter Vorjahr, EBIT-Marge 9,5% Tui will bald weitere Kreditlinien aus dem staatlichen Rettungspaket zurückgeben (HB) Voltabox -EBITDA erwartet die Gesellschaft mit minus 2,5 Millionen Euro Erste Group Bank startet gut ins neue Jahr, erwirtschaftet in Q1 einen Nettogewinn von EUR 448,8 MioHelvetia mit hervorragender SST-Quote von 260%LR Gruppe bestätigt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...