Die Rosenbauer International AG hat ihre Beteiligung an der Rosenbauer America nun wie angekündgt erhöht und weitere 25 Prozent von einem Minderheitsgesellschafter erworben. Dadurch steigt ihre Beteiligung am US-Teilkonzern von 50 auf 75 Prozent. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Rosenbauer sieht in der Beteiligungserhöhung die strategische Chance, sein Geschäft in dieser Region weiter auszubauen und die Integration des US-Teilkonzerns zu verstärken. Die Rosenbauer America LLC ist die Holdinggesellschaft für das Nordamerika-Geschäft des Rosenbauer Konzerns und vereint die Produktionsunternehmen Rosenbauer South Dakota LLC, Rosenbauer Minnesota LLC, Rosenbauer Motors LLC sowie die Rosenbauer Aerials LLC unter einem Dach. Das ...

