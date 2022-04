Um 12:10 liegt der ATX TR mit +1.04 Prozent im Plus bei 6772 Punkten (Ultimo 2021: 7849, -13.71% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Andritz mit +4.97% auf 39.91 Euro, dahinter Palfinger mit +4.42% auf 24.8 Euro und Wienerberger mit +3.68% auf 27.08 Euro. Zum Vergleich der DAX: 14114 (+0.41%, Ultimo 2021: 15884, -11.14% ytd). Das 11. https://boerse-social.com/tournament by IRW-Press hat sein Finale: Do&Co vs. S Immo. Der Performancebessere von Mittwoch bis Schlusskurs Freitag steigt auf. Das Besondere daran: Gewinnt Do&Co, so hat man sich auch den Wanderpokal für immer gesichert. Denn zwei hintereinander gewonnene Aktienturniere bedeuten den finalen Pokalgewinn. Zwischenstand: DO&CO-1.25% vs S Immo 1.11% Do&Co besiegte im Semifinale Pierer Mobility mit 0.36% zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...