Die Wolftank Gruppe implementiert eine neue Markenarchitektur und rollt in allen Ländern eine neue Corporate Identity aus. Ab heute setzt die Wolftank Group das neue Design ein und launcht parallel die neue Webseite http://www.wolftankgroup.com. Schritt für Schritt werden die Tochtergesellschaften in den kommenden Monaten ihre Marken auf "Wolftank" mit dem Zusatz des jeweiligen Länder- oder Regionalnamens ändern und ebenfalls das neue Design implementieren. Als erste Gesellschaft wurde im April die deutsche DRK 32 in Wolftank Deutschland umbenannt. "Wir wollen einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, die Infrastruktur für die Energiesysteme von morgen zu bauen und emissionsfreie Mobilität zu ermöglichen. Unser neuer externer Auftritt verstärkt ...

