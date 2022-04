Die Deutsche Bank hat am Mittwoch ihre Zahlen für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres veröffentlicht und konnte dabei die Erwartungen der Analysten in den allermeisten Bereichen teilweise deutlich übertreffen. Dennoch sorgten die Zahlen an der Börse für eine regelrechte Talfahrt. Sehen wir hier damit nun eine neue lukrative Einstiegschance?

Die Deutsche Bank konnte ihr Vorsteuerergebnis um vier Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf rund 1,7 Milliarden Euro steigern. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von von rund 1,1 Milliarden Euro. Ebenfalls ein deutliches Plus von rund 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr, als der Bank 908 Millionen Euro verblieben. Auch bei den Erträgen konnte die Deutsche Bank kräftig zulegen.

Denn mit Einnahmen in Höhe von 7,3 Milliarden Euro erreichte die Großbank das Niveau aus dem ersten Quartal 2017. "Die Ergebnisse aller Geschäftsbereiche liegen im oder über dem Plan, und wir haben unseren höchsten Quartalsgewinn seit neun Jahren ...

