Beim französischen Impfstoffhersteller Valneva dreht sich nach wie vor alles um den Totimpfstoff VLA2001. Bereits Anfang März hatte Valneva die Zulassung vom Königreich Bahrain und in der Woche vor Ostern haben die britischen Behörden nachgezogen. Im April sollte das das "Go" der EU folgen. Doch daraus wurde nichts…

Denn das Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) der EMA hatte sich mit den Antworten Valnevas auf zuvor gestellte Nachfragen auseinandergesetzt und ist nicht zu einem zufriedenstellenden Ergebnis gekommen. Es seien nach wie wie vor Fragen offen, sodass die Zulassung abermals verschoben werden musste.

Das belastet natürlich auch die Börse. Denn nachdem der Kurs zuletzt mehr oder weniger richtungslos zwischen 15 und 16 Euro hin und her gependelt hatte, ist die Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...