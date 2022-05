Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Zulegen konnte auch der heimische Markt, der ATX ging mit einem Anstieg von 0,5% in das Wochenende. Zwischenzeitlich hatte er noch deutlich höher gehandelt, doch die eher zurückhaltende Stimmung an der Wall-Street drückte dann auf die Kurse. Im Fokus standen am Freitag eine Vielzahl von Konjunkturdaten, darunter die Inflationswerte. Diese erreichten in der Eurozone mit einem Anstieg von 7,5% gegenüber dem Vorjahr ein Rekordhoch, auch in Österreich beschleunigte sich die Teuerung auf 7,2%, Hauptantrieb für den Preisauftrieb sind nach wie vor die deutlich gestiegenen Kosten für Energie. Die Wirtschaft im Euroraum ist wie zuvor von Experten erwartet über den Winter verhalten gewachsen, im ersten Quartal ist ...

