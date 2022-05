-Adler-Verwaltungsräte treten zurück, nachdem KPMG Testat versagt -Adler Group mit Milliardenverlust, KPMG will die Bilanz nicht testieren -Evonik will C4-Verbund verkaufen - betrifft 10% vom Umsatz: WAZ -Leoni vorl. Q1 ber. Ebit-Verlust etwa EU17 Mio -PATRIZIA SIEHT AUM EU57,0 MRD BIS EU60,0 MRD-Cyberangriff bei Sixt: Störungen möglich, Untersuchung läuft-STABILUS Q2 NETTOGEW. EU26,2 MIO, +1,2% VJ-DGAP-News: PVA TePla liefert Siliziumkarbid-Kristallzuchtanlagen an STMicroelectronics (deutsch) -TUI Gets 1.3 Million Holiday Bookings in April, Reuters Says Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den Presseauszügen kann dieses Dokument Informationen enthalten, die durch die ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank erarbeitet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...