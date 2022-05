Novavax springt heute regelrecht nach oben. Schließlich hüpft der Kurs satte rund neun Prozent nach oben. Durch diesen Anstieg beträgt der Preis nur noch 49,18 USD. Novavax ist dadurch gewaltig im Vorwärtsgang oder?

Kursverlauf von Novavax der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Novavax-Analyse einfach hier klicken.

Am Himmel der Charttechniker überwiegen trotz der Kursgewinne die Regenwolken. Denn die nächste wichtige Haltezone ist nach wie vor in greifbarer Nähe. Bis dato lag dieser Tiefpunkt bei 42,13 USD. Es läuft also auf harten Kampf zwischen Bullen und Bären hinaus.

Anleger, die von Novavax nicht überzeugt sind, können die festeren Kurse zum Baisse-Einstieg nutzen.

