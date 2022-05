6,60% Zinsen mit Dt. Post_Aktienanleihe Protect Last Minute

Der Kurs der Deutsche Post-Aktie (ISIN: DE0005552004) geriet Anfang Februar 2022 von seinem damaligen Niveau bei 55 Euro massiv unter Druck. Erst knapp unterhalb von 38 Euro konnte die Talfahrt vorerst einmal eingebremst werden.

Da sich die globale Lieferkettenproblematik noch drastischer auswirken könnte, bekräftigten die Experten von Bernstein Research wegen der Expertise der Deutsche Post im Logistikbereich mit einem Kursziel von 65 Euro ihre Kaufempfehlung für die Deutsche Post-Aktie.

Kann sich die als stark unterbewertet eingeschätzte Deutsche Post-Aktie in nächsten 13 Monaten halbwegs auf ihrem aktuellen Niveau behaupten, dann wird die derzeit zur Zeichnung aufliegende BNP Paribas-Aktienanleihe Protect Last Minute auf die Deutsche Post-Aktie für ein Kurzfristinvestment interessant sein.

6,60% Zinsen, 20% Sicherheitspuffer

Der am 16.5.22 festgestellte offizielle Schlusskurs der Deutsche Post-Aktie wird als Basispreis für die Anleihe fixiert. Wird der Basispreis beispielsweise bei 40 Euro gebildet, dann wird sich ein Nominalwert von 1.000 Euro auf (1.000:40)=25,00000 Deutsche Post-Aktien beziehen. Bei 80 Prozent des Basispreises (im konkreten Fall bei 32 Euro), wird sich die ausschließlich am 16.6.23 (Bewertungstag) aktivierte Barriere befinden.

Unabhängig von der Wertentwicklung des Aktienkurses während der Laufzeit der Anleihe und wo die Aktie am finalen Bewertungstag (16.6.23) notieren wird, erhalten Anleger am 22.6.23 eine Zinszahlung von 6,60 Prozent pro Jahr gutgeschrieben.

Wird der Schlusskurs der Deutsche Post-Aktie am Bewertungstag auf oder unterhalb der Barriere gebildet, dann wird die Anleihe - bei einem angenommenen Basispreis von 40 Euro - durch die Lieferung von 25 Deutsche Post-Aktien getilgt. Ein eventueller Bruchstückanteil wird in bar abgegolten.

Die BNP Paribas-Aktienanleihe Protect Last Minute auf die Deutsche Post-Aktie, fällig am 22.6.23, ISIN: DE000PF99QA0 kann noch bis 16.5.23 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Diese Aktienanleihe Protect Last Minute spricht Anleger mit der Markterwartung an, dass sich die Deutsche Post-Aktie in den nächsten 13 Monaten halbwegs stabil entwickeln wird und am 16.6.23 nicht mit mindestens 20 Prozent im Vergleich zum 16.5.22 im Minus notieren wird.

Quelle: zertifikatereport.de