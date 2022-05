In der letzten Woche wurde auf wikifolio.com getradet, was das Zeug hält. Welche Aktien besonders viel ge- und verkauft wurden und welche Motive dafür entscheidend waren, erfährst du hier. Quelle: Kevin Ku, pexels.com Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen # Name Performance 7 Tage gekauft ua. in diesem wikifolio 1 Aixtron 5.90% Intelligent Invest World Markets 2 Visa 5.63% TurtleTom Globale Wachstumswerte 3 Arafura Resources 11.26% NEO BOOM 4Kids and Hits ESG 4 JD.com (ADR) 21.43% Rebound Trades 5 Mastercard 7.05% TurtleTom Globale Wachstumswerte Die "Fear of Missing ...

