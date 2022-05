Lanxess-Aktionäre brauchen heute wieder einmal starke Nerven. Im Vergleich zum gestrigen Schlusskurs sind die Aktien nämlich rund vier Prozent günstiger. Das bedeutet, dass mittlerweile nur noch 36,60 EUR für ein Papier hingelegt werden müssen. Die Bären haben die Bullen damit gehörig unter Zugzwang gebracht.

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Lanxess-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen können.

Kursverlauf von Lanxess der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Lanxess-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Abverkauf hat die mittelfristige Charttechnik jetzt spürbar eingetrübt. Lanxess marschiert nämlich mit großen Schritten in Richtung einer maßgeblichen Unterstützung. Die Aktie müsste nur rund sechs Prozent fallen, um neue 4-Wochen-Tiefs zu markieren. Diese letzte Bastion auf dem Weg nach unten stellt sich dem Kurs bei 34,48 EUR in den Weg. Es geht jetzt also um die Trendentscheidung für die kommenden Wochen.

Für mutige Anleger bietet Lanxess damit jetzt eine Super-Kaufchance. Da es bei der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...