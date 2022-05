Der Goldpreis konnte Anfang Februar 2022 über die markante 200-Tage Linie (blau im Chart unten) klettern und so eine Aufwärtsbewegung einläuten. Diese führte im Hoch bis auf 2049 USD (am 08.03.22), eher das Edelmetall wieder den Rückwärtsgang einlegte. Dabei kommt es zu Beginn dieser Handelswoche erneut zu deutlichen Abgaben, sodaß der Goldpreis nun wieder an der 200-Tage Linie angelangt ist, welche nun als Unterstützung fungiert. Kann der Kurs hier wieder nach oben abdrehen? Wir würden auf klare ...

