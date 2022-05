Die Strabag-Tochter Züblin errichtet die Firmenzentrale für die Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte in Ingolstadt. Der neue Gebäudekomplex "DonauTower" besteht aus einem 57 m hohen Turm sowie einem Sockelbau mit sechs Obergeschossen. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich Mitte 2022 mit der Erstellung der Baugrube starten und sollen Ende 2024 abgeschlossen sein. Die Strabag Real Estate (SRE) ist ebenfalls am Projekt "DonauTower" beteiligt: 2019 hatte das Finanzunternehmen die SRE als Service Developer u.a. damit beauftragt, das Baugelände in einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan baureif zu machen.

