Nach einer mehrwöchigen Abwärtsbewegung steht die Kryptowährung an der letzten, signifikanten Unterstützung! Sofern dieser Bereich nicht zügig für das Akkumulieren von Long-Positionen genutzt wird, geht es eine ganze Etage tiefer. Erstes Kursziel auf der Unterseite ist das Unterstützungslevel in Richtung 36.600 USD. Sind auch hier weder vermehrt Eindeckungen noch Aktivitäten auf der Long-Seite zu erkennen, droht ein Kursrutsch bis in den Bereich 30.000-28.600 USD. Ein erstes Aufatmen für die Bullen ...

