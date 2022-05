Aktionäre, die Fuchs Petrolub im Depot haben, dürfte es heute die Laune verhageln. So weist die Anzeigetafel für die Aktie ein Minus von rund drei Prozent aus. Damit reduziert sich der Preis für einen Anteilsschein auf nur noch 29,04 EUR. Die Bären haben die Bullen also in die Ecke gedrängt - können die sich aus der Umklammerung lösen?

Anmerkung der Redaktion: Gehen bei Fuchs Petrolub jetzt komplett die Lichter aus? Mit dieser Frage beschäftigt sich unsere brandaktuelle Sonderanalyse, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von Fuchs Petrolub der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Fuchs Petrolub-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Kursrutsch hat die mittelfristigen Aussichten merklich getrübt. Fuchs Petrolub rutscht nämlich mit mächtig Geschwindigkeit auf eine wichtige charttechnische Unterstützung zu. Momentan beträgt der Abstand zum viel beachteten 4-Wochen-Tief noch rund 0,1 Prozent. Dieser untere Wendepunkt lag bisher bei 29,00 EUR. Daher verspricht die Technik absolute Hochspannung.

Anleger, die bei Fuchs Petrolub schon immer auf ein Schnäppchen gewartet haben, sehe nun womöglich ihre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...