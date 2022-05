Bei Aixtron geben heute eindeutig die Bullen den Ton an. So schießt die Aktie um rund zwei Prozent nach vorne. Damit ist dem Papier heute an Platz an der Sonne sicher. Reißen die Bullen nun alles an sich oder ist in den nächsten Tagen Vorsicht geboten?

Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir eine ausführlichen Sonderanalyse zu Aixtron erstellt, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von Aixtron der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Aixtron-Analyse einfach hier klicken.

Diese Rallye lässt die mittelfristige Technik in besonderem Licht da stehen. Mit diesem Super-Tag beschleunigt die Aktie nämlich auf ihrem Weg in Richtung entscheidendem Widerstand. Immerhin steht nur noch eine Differenz von rund sechs Prozent bis zu den 4-Wochen-Hochs in den Büchern. Dieser Hochpunkt verläuft bei 26,17 EUR. Dadurch bieten jetzt neue Gelegenheiten.

Anleger, die eher langfristig agieren, bekommen Rückenwind vom gleitenden Durchschnitt 200. Schließlich steht dieser Indikator bei 20,41 EUR und zeigt damit weitere Kursgewinne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...