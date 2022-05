X-Sequentials DAX Index Trading für den 4.5.2022 bis 6.5.2022 Sehr geehrte Leser/innen, DAX Index: Der DAX Index verlief am Dienstag, den 3.5.2022 innerhalb einer Spanne von 14081.15 Punkten bis 13920.46 Punkten in Seitwärtsrichtung und schloss bei 14039.48 Punkten. Zuletzt schaffte es der DAX Index nicht die X-Sequentials Kurszielzone bei 16435 Punkten bis 16775 Punkten der Aufwärtsbewegung vom 7.3.2022 bis zum 29.3.2022 zu erreichen, sondern trat am 6.4.2022 aus dem zugehörigen X-Sequentials Trendkanal ...

