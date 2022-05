Europas größter Versicherungskonzern Allianz SE (ISIN: DE0008404005) wird an diesem Mittwoch seine virtuelle Hauptversammlung in München abhalten. Allianz will die Dividende um 12,5 Prozent auf 10,80 Euro je Aktie erhöhen. Im Vorjahr wurden 9,60 Euro je Aktie ausgeschüttet. Unter Zugrundelegung des derzeitigen Börsenkurses von 216,80 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite somit bei 4,98 Prozent. Anfang Dezember 2021 gab Allianz eine ...

