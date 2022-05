Sehr geehrte Damen und Herren, das aktuelle Marktumfeld dürfte selbst hartgesottenen Marktteilnehmern die Schweißperlen auf die Stirn treiben. Denn während der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine mit all seinen negativen Begleiterscheinungen die Aussichten an den internationalen Kapitalmärkten weiterhin trübt und folglich für Unruhe unter den Anlegern sorgt, setzen unterbrochene Produktions- und Lieferketten sowie rasant steigende Energie- und Rohstoffpreise Unternehmen in aller Welt zusehends ...

Den vollständigen Artikel lesen ...