Vor der Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Abend dürfte es an der Frankfurter Börse ziemlich ruhig zugehen. Im Deutschen Aktienindex sollte dabei die Marke von 14.000 Punkten weiter wie ein Magnet wirken, von dem sich der Index schon in den vergangenen Tagen nicht wirklich lösen konnte. Morgen allerdings könnte sich dann die Richtung entschieden, in die sich der DAX von der magischen Marke wegbewegt. Erwartet wird eine Zinserhöhung der Fed um 50 Basispunkte, es gibt aber auch Flüsterschätzungen, ...

