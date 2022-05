Reinhören: https://boersenradio.at/page/podcast/2901 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil, der nicht nur weiss, wohin der Hase läuft, sondern auch, wen er dort trifft, über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S2/20 geht es um RBI-Zahlen, Wienerberger erkärt im Own360-Podcast, was ein Sandler it, FACC Investment Case, einen Andritz-Auftrag, Aluflexpack bzw. warum man mehr an CPI Property als an Elon Musk glaubt. Erwähnt werden:- Own360 zu Wienerberger und Twitter: https://boersenradio.at/page/playlist/1603 Die 2022er-Folgen vom Wiener Börse Plausch sind präsentiert von Wienerberger, CEO Heimo Scheuch hat ...

