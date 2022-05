Nachlese Podcast Dienstag: Audio Link zur Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/2897, alle unter http://www.boersenradio.at/wienerboerseplausch) - Beginn der BBO-(ich sage ja BBQ)-Ära an der Wiener Börse: Wir schauen uns die High Watermarks an - erstmals mehr als 1000 Abonnenten des Podcasts, momentan Rang 20 in den Apple Charts für Österreich - nach den News zu S Immo und CPI und dem zu erwartenden Angebot von 23,5 Euro (erst muss die HV den Fall des Höchststimmrechts absegnen) sehen wir die Story weitgehend gelaufen und man darf auch nicht vergessen, dass zb deutsche Peers im Immosektor zuletzt deutlich verloren haben (auch CA Immo bzw. Warimpex). Bei Immofinanz läuft das Angebot von 23 Euro zudem bald ab. Heisst: Wir haben im wiki "Stockpicking ...

