Lenzing hat im 1. Quartal Umsatzerlöse um 25,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal auf 615 Mio. Euro gesteigert. Das Periodenergebnis erhöhte sich um 14,3 Prozent auf 34,1 Mio. Euro. Für das Gesamtjahr 2022 wird weiterhin davon ausgegangen, dass das EBITDA deutlich über dem Niveau von 2021 liegen wird. Fazit der Raiffeisen-Analysten zu den Zahlen: "Lenzing konnte zum ersten Quartal mit signifikant besseren Zahlen überraschen, als wir erwartet hatten. In einem insgesamt höheren Preisumfeld konnten gestiegene Kosten weitgehend an die Kunden überwälzt werden." Die OMV und die Associated Energy Group (AEG Fuels) arbeiten zusammen um den von der OMV in Österreich produzierten regionalen Sustainable Aviation Fuel (SAF) zu vertreiben. Im ...

