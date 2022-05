Die Princess Private Equity Holding Limited (ISIN: GG00B28C2R28) wird ihren Aktionären eine erste Zwischendividende in Höhe von 0,38 Euro für das Fiskaljahr 2022 ausbezahlen. Die Ausschüttung der Zwischendividende erfolgt am 17. Juni 2022. Ex-Dividenden Tag ist der 12. Mai 2022. Princess Private Equity plant eine jährliche Ausschüttung in Höhe von rund 5 Prozent des Net Asset Value (NAV). Die Auszahlung ...

