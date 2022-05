Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Für die heimische Börse ging es gestern nach unten, der ATX musste mit einem Minus von 1,1% aus dem Handel gehen. Auch in Wien herrschte vor der anstehenden Sitzung der Fed Zurückhaltung, die gestern veröffentlichten Konjunkturdaten fielen auch allesamt enttäuschend aus. Gestern standen in Wien Unternehmensergebnisse im Mittelpunkt, mit der Raiffeisen Bank International, Lenzing und FACC berichteten gleich drei Unternehmen. Die RBI musste im gestrigen Handel 4,0% nachgeben, zwar war die Bank mit einem klaren Gewinnanstieg in das neue Jahr gestartet, der Nettogewinn lag bis März mit 442 Millionen Euro höher als im vierten Quartal 2021 mit 317 Millionen Euro und doppelt so hoch wie Anfang 2021 mit damals 216 ...

