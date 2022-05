In unserer Analyse vom 03.05.22 Gold: Jetzt wird es spannend! hatten wir zuletzt auf die aktuelle charttechnische Situation beim gelben Metall hingewiesen. Die Unterstützung (200-Tage Linie, blau im Chart) scheint zu halten, der Kurs konnte sich oberhalb der markanten Linie behaupten und kann auch am heutigen Donnerstag weiter zulegen. Longpositionen würden wir knapp unter dem letzten Tief im Bereich um 1850 US Dollar mit einem StoppLoss absichern. Zur Stunde notiert der Goldpreis bei 1891 USD. ...

