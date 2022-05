Das FOMC erhöhte die Zinsen um 50 Basispunkte, was den Markterwartungen entsprach, und kündigte den Beginn der Bilanzreduzierung im Juni an. Da das Tempo der monatlichen Bilanzreduzierung geringer als erwartet ausfiel und Powell erklärte, dass Zinserhöhungen um 75 Basispunkte nicht aktiv in Betracht gezogen werden, erholten sich die Aktienmärkte und der USD wertete ab. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demo-Konto Live-Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...