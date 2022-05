Nachlese Podcast Dienstag: Audio Link zur Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/2901, alle unter http://www.boersenradio.at/wienerboerseplausch) - Own 360 erklärt, was bei Wienerberger ein Sandler war/ist: https://boersenradio.at/page/playlist/1603 - anders als bei zb Twitter preist der Markt bei Immofinanz und (auch schon vor dem Angebot) bei S Immo keine Risikoprämie ein. Man glaubt also nicht an ein Scheitern der Übernahmen.S Immo ( Akt. Indikation: 23,00 /23,10, -0,65%)Immofinanz ( Akt. Indikation: 22,94 /22,96, 0,04%) (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 05.05.)

