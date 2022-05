Extrema:05.05.2003: Top 3: Agrana: 11.11% - [Top 1: 16.7435% (17.03.2020), Top 2: 13.65% (03.05.2002)] zum Kalender 05.05.2015: Flop 2: Semperit: -12.8154% - [Flop 1: -15.5556% (17.03.2020), Flop 3: -12.5556% (13.03.2020)] zum Kalender under MA200:05.05.2009: Palfinger: Am längsten unter MA200: 350 Tage (endete am: 05.05.2009) zum Kalender 05.05.2009: Zumtobel: Am längsten unter MA200: 518 Tage (endete am: 05.05.2009) zum Kalender Doubled:05.05.2006: Andritz: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von Andritz: 179 Tage von 07.11.2005 (Kurs 9,38) bis 05.05.2006 (Kurs 18,98) zum Kalender 05.05.2009: Polytec Group: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von Polytec Group: 33 Tage von 02.04.2009 (Kurs 1,31) bis 05.05.2009 (Kurs 2,86) zum Kalender ...

