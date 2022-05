Der Strabag-Aufsichtsrat hat Klemens Haselsteiner zum neuen Vorstandsvorsitzenden ab 1.1. 2023 bestellt. Thomas Birtel scheidet zum Jahresende aufgrund des Erreichens der festgelegten Altersgrenze aus dem Konzernvorstand aus. Haselsteiner war 2020 in den Vorstand eingezogen und für die Themen Digitalisierung, Unternehmensentwicklung und Innovation zuständig. Mit 1.1.2023 wird Jörg Rösler, der bislang im Vorstand der Strabag AG, Köln saß, neu in den Konzernvorstand bestellt. Er wird das Segment Nord + West von Alfred Watzl übernehmen, der in das Segment Süd + Ost wechselt, in das der drittgrößte Markt, Polen, umgegliedert wird. Peter Krammer stand für eine Verlängerung seines Vorstandsmandats nicht zur Verfügung, er verlässt zum Jahresende den Konzern. Das Segment ...

