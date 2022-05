Das Geld vieler Konsumenten sitzt nicht mehr so locker wie in den vergangenen Jahren. Mit Blick auf die hohen Energiepreise und auch anderweitig gestiegene Kosten darf das nicht verwundern. Selbst der Online-Riese Amazon hat das jetzt zu spüren bekommen. Im abgelaufenen Quartal fiel das Umsatzwachstum des Konzerns so gering aus wie zuletzt vor über 20 Jahren. Trotzdem wurde damit der obere Bereich der eigenen Zielspanne erreicht. Beim operativen Gewinn gelang das nicht. Hier blieben bei einer Prognose von 3 bis 6 Milliarden Dollar gerade mal 3,7 Milliarden Dollar hängen. Unterm Strich verbuchte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...