Regelrecht bluten müssen heute Powercell-Aktionäre. Schließlich rutscht die Aktie um rund drei Prozent in die Tiefe. Damit rangiert der Titel am Ende aller Werte. Was bedeutet das jetzt für die nächsten Tage?

Die Bullen sollten jetzt erst einmal in Deckung gehen. Die nächste wichtige Haltezone rückt nämlich immer näher. Momentan beträgt der Abstand zum viel beachteten 4-Wochen-Tief noch rund fünf Prozent. Dieser untere Wendepunkt lag bisher bei 13,20 EUR. Wir dürfen also gespannt sein, was die nächsten Tage bringen.

Die viel beachtete 200-Tage-Linie verläuft derzeit bei 17,62 EUR. Im großen Bild bestimmen daher Abwärtstrends das Geschehen. Mittelfristig zeigen die Trendpfeile nach unten, denn die 50-Tage-Linie notiert derzeit bei 17,31 EUR.

