Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Einen deutlichen Rückgang gab es gestern für den heimischen Markt, der ATX musste mit einem Minus von 3,2% aus dem Handel gehen. Anders als bei den großen europäischen Börsen rutschte das heimische Börsenbarometer von Beginn an in den negativen Bereich, nach unten gedrückt von den deutlichen Rückgängen bei den Versorgern, mit der schwachen Eröffnung an der Wall Street gaben dann auch andere Titel nach. Der Absturz von Verbund wurde von Bundeskanzler Karl Nehammer ausgelöst, der in einem Interview angedeutet hatte, dass die Bundesregierung darüber nachdenkt, wie Gewinne von Firmen mit Staatsbeteiligung, die überproportional von der Krise profitieren, gesetzlich abgeschöpft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...